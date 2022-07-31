На Луне нашли место с комфортной для человека температурой

Американские исследователи с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружили на Луне место с приемлемыми для человека условиями.

Несмотря на то, что до колонизации Луны еще давно, разговоры об этом время от времени ведутся. На спутнике Земли условия не совсем гостеприимные, но американские ученые с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружили на нем место с комфортной для человека температурой.

Об этом сообщает издание NASA.

Исследователи, работающие с NASA, нашли на Луне затемненные места, в которых температура колеблется в пределах 17 градусов Цельсия, что позволяет человеку нормально существовать. Это лунные ямы, которые судя по видимым выступлениям, ведут глубоко в пещеры и лавовые трубы. Ученые говорят, что они могут быть очень крупными, чтобы вместить целые города.

Американские эксперты считают, что именно затенение отвечает за стабильную температуру, ограничивая нагрев в течение дня и предотвращая излучение тепла ночью. Такая находка доказывает, что пещеры могут сыграть решающую роль в возвращении человечества на Луну.

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