Японские ученые захотели создать гигантскую вращающуюся базу на Луне

Благодаря множеству экспериментов ученые установили, что космонавты страдают от потери мышечной массы и разжижения костей.

Ученые из Киотского университета вместе со специалистами корпорации Kajima объявили о начале сотрудничества, чтобы создать уникальную гигантскую базу на Луне. Структура будет сформирована так, чтобы имитировать условия нашей планеты.

Примечательно, что для создания эффекта гравитации будет использована центробежная сила. Вращающаяся конструкция будет совершать полный оборот каждые 20 секунд.

Предполагается, что, если построить лунную базу действительно получится, она может помочь колонизаторам Марса.

Профессор Йосуке Ямасики из Киотского университета и Такуя Оно из Kajima Construction продемонстрировали видео, на котором можно увидеть проект базы. Она сможет создавать искусственную гравитацию. Искусственная гравитация будет настоящим прорывом, поскольку невесомость негативно влияет на здоровье космонавтов.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые заявили, что Солнце может помочь обнаружить инопланетян. По словам ученых, внеземные цивилизации могли создать свою межзвездную сеть связи, используя звезды. Если это действительно правда, то можно будет услышать сигналы от внеземного разума, транслирующийся с помощью Солнца.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые считают, что пыль на Земле может влиять на изменение климата.

Еще напомним, что ученые рассказали, как инопланетяне могут общаться с людьми.