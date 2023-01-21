На пляже Великобритании нашли древние следы

Открытие фиксирует ключевой период естественной истории Британии от мезолита до средневековья (9000–1000 лет назад).

Археологи и географы из Манчестерского университета нашли сотни следов древних животных и людей на пляже в Мерсисайде (Англия).

Об этом сообщает Nature.

Слои следов показывают, что, поскольку глобальный уровень моря быстро поднимался после последнего ледникового периода около 9000–6000 лет назад, люди вошли в богатые литоральные экосистемы наряду с зубрами, благородными оленями, косулями, дикими кабаном и бобрами, а также хищники волк и рысь.

Недавнее исследование включает новую программу радиоуглеродного датирования, которое показало, что самые богатые видами слои следов в Формби-Пойнт намного старше, чем считалось ранее. Открытие фиксирует ключевой период естественной истории Британии от мезолита до средневековья (9000–1000 лет назад).

В последовавших за этим обществах, основанных на сельском хозяйстве, человеческие следы доминировали в период неолита и более поздних следов, наряду с поражающим сокращением богатства видов крупных млекопитающих.

Исследователи показали, что район, расположенный недалеко от современной береговой линии ‒ центр деятельности человека и животных в первые несколько тысяч лет после последнего ледникового периода. Обширные прибрежные ландшафты европейского мезолита были богатыми экосистемами, изобиловавшими крупными животными. Это была горячая точка биоразнообразия с крупными травоядными и хищниками — серенгети на северо-западе Европы.

Наблюдаемое сокращение численности крупных млекопитающих в отчетах о следах указывает на факторы сокращения среды обитания после повышения уровня моря и развития сельскохозяйственной экономики, а также охотничьего давления со стороны растущего населения. Эта новое открытие поставило перед исследователями важные вопросы, если сравнивать обычные археологические записи и записи окаменелостей.

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