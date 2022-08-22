Ученые выяснили, что грязный воздух портит кости

Плохая экология способна ухудшить самочувствие и здоровье человека. Ученые также доказали, что загрязненный воздух может нанести большой вред костям.

Эксперты из Колумбийского университета проанализировали данные почти 10 миллионов человек, у которых диагностировали переломы. Выяснилось, что даже незначительное повышение уровня загрязняющих частиц в атмосфере способно увеличить вероятность образования переломов у пожилых людей.

Научная работа велась в период с 2003 по 2010 годы.

В ходе работы ученые изучили данные о состоянии здоровья 692 добровольцев среднего возраста, у которых был низкий уровень доходов. Специалисты провели анализ за восемь лет. Оказалось, что у людей, живших в районах с повышенной концентрацией ТЧ2,5 и технического углерода в воздухе были снижены минеральная плотность костей, уровни кальция, костного гормона, нежели у тех людей, что жили в менее загрязненных территориях.

Ученые говорят: плохая экологическая обстановка может увеличить риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, кроме того, онкологии и когнитивных нарушений. Часто загрязнение воздуха связывают с остеопорозом и переломами.

Грязный воздух представляет собой серьезную опасность для здоровья человека. По статистике, это причина смерти находится на пятом месте среди самых распространенных на нашей планете.

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