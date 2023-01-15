Ученые рассказали, как загрязненный воздух влияет на здоровье волос

Ряд имеющихся в воздухе опасных веществ снижают уровень четырех белков человека. Именно они отвечают за рост волос.
Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Южной Кореи, информирует портал Мета.
Исследователи выяснили, что загрязняющие вещества отрицательно влияют на клетки, расположенные у основания волосяных фолликулов. Этот эффект усиливался, когда воздух становился все более загрязненным. Ученые пришли к выводу, что люди из больших городов имеют больший шанс потерять волосы, чем проживающие в небольших населенных пунктах.
Эксперты планируют продолжить свое исследование по влиянию загрязненного воздуха на человека. Один из ученых подчеркнул, что результат должен побуждать людей использовать экологические виды транспорта.
Как сообщал Курсор, к потере волос приводят как внешние факторы — неправильный уход и влияние негативных факторов, так и внутренние — аутоимунные изменения и кожные заболевания.
Проблема потери волос в большей степени касается мужчин, но и женщин тоже затронул этот вопрос. Известно, что одной из наиболее массовых причин начала облысения является изменение уровня гормонов-андрогенов.
Солнце портит волосы и выжигает их, поэтому следует быть очень осторожным. При попадании прямых лучей солнца травмируются и раскрываются чешуйки волоса, а это негативно сказывается на структуре волос и, соответственно, на их внешнем виде.
Курсор ранее писал о том, что некоторые продукты могут помочь в профилактике облысения, а другие — вызывают сильное выпадение волос. Если такая проблема вам знакома — обязательно пересмотрите свой рацион.
Среди провоцирующих облысение продуктов специалисты назвали обработанные закуски. Особо вредны чипсы, в состав которых входит много жиров. Они могут не только привести к выпадению волос, но и стать причиной развития опасных болезней, таких как заболевания сердца.