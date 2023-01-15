Ученые рассказали, как загрязненный воздух влияет на здоровье волос

Люди из больших городов имеют больший шанс потерять волосы, чем проживающие в небольших населенных пунктах.

Ряд имеющихся в воздухе опасных веществ снижают уровень четырех белков человека. Именно они отвечают за рост волос.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Южной Кореи, информирует портал Мета.

Исследователи выяснили, что загрязняющие вещества отрицательно влияют на клетки, расположенные у основания волосяных фолликулов. Этот эффект усиливался, когда воздух становился все более загрязненным. Ученые пришли к выводу, что люди из больших городов имеют больший шанс потерять волосы, чем проживающие в небольших населенных пунктах.

Эксперты планируют продолжить свое исследование по влиянию загрязненного воздуха на человека. Один из ученых подчеркнул, что результат должен побуждать людей использовать экологические виды транспорта.

Как сообщал Курсор, к потере волос приводят как внешние факторы — неправильный уход и влияние негативных факторов, так и внутренние — аутоимунные изменения и кожные заболевания.