Над Землей пролетит редкая комета: впервые за последние 80 тысяч лет

В 2023 году наша планета привлечет внимание редкой кометы, которую не наблюдали уже в течение 80 тысяч лет. Это означает, что последний раз, когда человечество увидело это космическое тело, было в период, когда люди покидали Африку и начали населять другие части мира.

Об этом сообщает Lad Bible.

Космическое тело, известное как C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), было впервые замечено в феврале 2022 года в Южной Африке, Чили и Гавайях. В ближайшее время оно приблизится к Земле, подойдя к Солнцу на расстояние менее чем в 36 миллионах миль (более 58 миллионах километров) в сентябре 2023 года. Это космическое тело не было видимо с самого начала человеческой истории, но через месяц после его приближения можно будет увидеть его невооруженным глазом.

В настоящее время комета находится между Сатурном и Юпитером, двигаясь со скоростью более 290 тысяч километров в час. Из-за ее редкости информации о ней немного, но исследователи смогли подтвердить, что она является «очень большой».

Ученые из Калифорнийского технологического института и Университета Пенсильвании сообщают, что «условия для этой кометы чрезвычайно благоприятны», и она может создать дисплей, похожий на комментарии Аренда-Роланда после перигелия, если она выживет (геометрия этой кометы была очень похожа).

Увидеть C/2023 A3 можно будет без использования специального оборудования уже в октябре 2023 года. Ученые утверждают, что она будет ярче звезды и гарантированно затмит зеленую комету ZTF, которая была видима в феврале. По сравнению с кометой ZTF, C/2023 A3 может быть в 100 раз ярче, если она успешно пройдет мимо Солнца.

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