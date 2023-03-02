Звездочеты стали свидетелями редкого соединения Венеры и Юпитера: фотофакт

Две ярчайшие планеты на небе стали участниками одного из редчайших небесных явлений. Юпитер и Венера сблизились 1-2 марта. Расстояние между планетами было меньше ширины мизинца наблюдателей за небом.

Attention skygazers: Witness Venus and Jupiter hanging out like two peas in a pod! At twilight today (March 1), catch the pair above the western horizon during sunset and just a little bit after. Details on this and other events: https://t.co/Dz0MN3F6D0 pic.twitter.com/qXAagzI6aU — NASA (@NASA) March 1, 2023

В течение всего февраля две планеты были выровнены с Луной и медленно приближались друг к другу. По данным НАСА, соединение между двумя планетами часто происходит в Солнечной системе, потому что «планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной и той же плоскости — плоскости эклиптики».

Астрономы говорят, что Венера прошла мимо Юпитера, поскольку обе планеты вращаются вокруг Солнца.

Две планеты оказались на расстоянии около 0,5 градуса от точки обзора Земли. Две планеты были разделены шириной с карандашный ластик, поднятый в небе на расстоянии вытянутой руки. Редкое зрелище было видно и невооруженным глазом.

Две самые яркие планеты неба скользнули друг мимо друга рано утром в четверг. Две планеты также окажутся ближе друг к другу рано утром 3 марта.

Это совпадение доставило людям такое удовольствие, что они не могли не запечатлеть это редкое явление на свои устройства и не поделиться им в Интернете.

Jupiter and Venus doing a nice dance pic.twitter.com/cPYzcIBXEt — Christopher Becke (@BeckePhysics) March 2, 2023

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