Найден гребень, сделанный из человеческого черепа

Ученые из Музея лондонской археологии нашли в Бар-Хилл (Англия) гребень, сделанный из человеческого черепа.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Гребень датируется железным веком и характеризуется полукруглой формой с зубцами, вырезанными на одном краю. Ближайшее рассмотрение помогло установить, что гребень сделан из части человеческого черепа и, вероятно, использовался как амулет.

Археологические открытия со всей Европы показывают, что человеческая голова была очень важна для людей железного века, ее даже собирали и выставляли на входах в поселения в Британии. Этот акт могли совершить во время конфликта в качестве «охоты за головами».

Рисунок реконструкции гребня предполагает, что изначально он имел прямоугольную форму с закругленными краями и круглое отверстие для крепления к одежде.

Гребень является одним из трех гребней железного века, сделанных из человеческих черепов, когда-либо найденных в Великобритании. Первый нашли при раскопках в Эрите, в 14 километрах к северу от Бар-Хилла, в 1970-х годах.

Второй, с вырезанными линиями, а не зубами, обнаружили во время раскопок в Харстон-Милл, в 16 километрах к югу от Бар-Хилла в начале 2000-х годов. Это указывает на существование некоей традиции железного века, уникальной для этой части Британии.

«Эти резные зубы и линии должны были подчеркнуть происхождение гребня Бар-Хилл, особенно для местных общин железного века, которые были знакомы с останками скелетов. Его символизм и значение были бы очевидны любому, кто с ним столкнулся», – сказал исследователь Майкл Маршалл.

Также «Курсор» сообщал, что аматор-охотник за окаменелостями открыл новый вид гигантского буревестника.