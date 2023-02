Найдено древнее оружие, использующееся для охоты на мастодонтов

Исследователи из Техасского университета A&M обнаружили самое старое острие костяного копья в Северной и Южной Америке.

Об этом сообщает Science.

Наконечник метательного снаряда выполнен из кости и появился 13 900 лет назад, то есть на 900 лет раньше, чем другие наконечники метательного снаряда, связанные с культурой Кловмс. Команда изучала костные фрагменты, встроенные в реберную кость мастодонта, ранее раскопанные археологами на стоянке Манис в штате Вашингтон в период с 1977 по 1979 год.

Ученые провели компьютерную томографию и создали 3D-модели фрагментов костей, показывающие наконечник острия, сделанного из кости мастодонта из вымершего рода Mammut. Известно, что мастодонты населяли Северную и Центральную Америку в конце миоцена или позднем плиоцене, пока не вымерли в конце плейстоцена от 10 000 до 11 000 лет назад.

Современные реконструкции, основанные на частичных и скелетных останках, предполагают, что мастодонты были очень похожи внешне на слонов и, в меньшей степени, на мамонтов, хотя и не были тесно связаны ни с одним из них.

