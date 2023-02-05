Найдено древнее оружие, использующееся для охоты на мастодонтов

Исследователи из Техасского университета A&M обнаружили самое старое острие костяного копья в Северной и Южной Америке.

Об этом сообщает Science.

Наконечник метательного снаряда выполнен из кости и появился 13 900 лет назад, то есть на 900 лет раньше, чем другие наконечники метательного снаряда, связанные с культурой Кловмс. Команда изучала костные фрагменты, встроенные в реберную кость мастодонта, ранее раскопанные археологами на стоянке Манис в штате Вашингтон в период с 1977 по 1979 год.

Ученые провели компьютерную томографию и создали 3D-модели фрагментов костей, показывающие наконечник острия, сделанного из кости мастодонта из вымершего рода Mammut. Известно, что мастодонты населяли Северную и Центральную Америку в конце миоцена или позднем плиоцене, пока не вымерли в конце плейстоцена от 10 000 до 11 000 лет назад.

Современные реконструкции, основанные на частичных и скелетных останках, предполагают, что мастодонты были очень похожи внешне на слонов и, в меньшей степени, на мамонтов, хотя и не были тесно связаны ни с одним из них.

Oldest bone spear point identified in the #Americas. @TAMU #research team has identified the Manis bone projectile point as the oldest #weapon made of bone ever found in the Americas at 13,900 years. #archaeology, https://t.co/mjcYB7fq8Q pic.twitter.com/3Wqz3nshwh — Archaeology & Arts (@archaiologia_en) February 3, 2023



«Мы изолировали фрагменты костей, распечатали их и собрали. Это ясно показало, что это был наконечник костяного снаряда. Это самое старое острие костяного снаряда в Америке и самое древнее прямое свидетельство охоты на мастодонтов в Америке. Что важно в Манисе, так это то, что это первый и единственный костяной инструмент, который старше Хлодвига. На другом стоянке до Хлодвига найдены только каменные орудия. Это показывает, что первые американцы изготавливали и использовали костяное оружие и, вероятно, другие типы костяных орудий», – рассказал доктор Майкл Уотерс, директор Техасского центра изучения первых американцев A&M.

Наконечник метательного снаряда сделан из кости ноги мастодонта и намеренно придан форме наконечника метательного снаряда. Когда он был брошен, охотник намеревался попасть между ребрами и нарушить функцию легких, однако охотник промахнулся, и он застрял в ребре мастодонта. Мало что известно о людях, которые использовали острие копья Маниса, кроме того, что они были одними из первых коренных народов, прибывших в Америку.

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