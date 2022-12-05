Найдено лекарство против старения, но есть нюанс

Эксперты установили, что организм по-разному воспринимает антивозрастные препараты в зависимости от пола.

Об этом сообщает Nature.

Уровень ожидаемой продолжительность жизни женщин значительно выше, чем у мужчин. Однако представители женского пола сильнее подвержены возрастным заболеваниям и побочным реакциям на лекарства. Исследователи захотели установить, почему мужчины в среднем не могут жить дольше, а женщинам – меньше страдать возрастными заболеваниями.

Во время исследования дали омолаживающий препарат рапамицин самцам и самкам плодовых мушек для изучения их воздействия на представителей разных полов. Оказалось, что рапамицин способствует увеличению продолжительности жизни и замедлению возрастных патологий кишечника у самок мух, но не самцов.

«Предыдущие исследования показали, что самки лучше реагировали на рапамицин по продлению жизни, чем самцы у мышей, и теперь мы нашли главный механизм этих различий в экспериментах на мушках», – рассказал один из авторов работы Ю-Сюань Лу.

Специалисты заметили, что прием препарата усиливает аутофагию, являющуюся утилизацией клеточных отходов в женском кишечнике. Однако мужские кишечные клетки, вероятно, имеют высокую активность аутофагии, которую не может дополнительно увеличить рапамицин.

Специалисты также фиксировали этот эффект рапамицина на мышах. У самок мышей обнаружили более интенсивную аутофагию после лечения рапамицином.

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