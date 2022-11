Названы пять привычек, ускоряющих старение

Старение – неизбежный процесс, однако некоторые его аспекты человек усугубляет неправильным образом жизни. Эксперты выделили пять негативных привычек, которые связаны с преждевременным угасанием функций организма.

Об этом пишет Eat This, Not That!

В Американской ассоциации кардиологов заявили, что частый просмотр телевизора связан с нарушением когнитивных способностей. Специалисты объяснили, что у людей среднего возраста, которые много времени проводят перед экраном, снижается объем серого вещества мозга.

Кроме того, как отметила невролог из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете Прия Палта, поклонники телевидения ведут малоподвижный образ жизни, что также негативно сказывается на здоровье. Исследования, опубликованные в JAMA и Archives Journals, подтверждают, что сидячий образ жизни увеличивает риск заболеваний и преждевременной смерти, а также ускоряет процесс старения.

Третьей привычкой, влияющей на преждевременное старение, является нерегулярный сон. Результаты исследования, размещенного в научном журнале Sleep, показали, что взрослые люди среднего возраста, которые регулярно спят более или менее 6-8 часов, испытывают ускоренное снижение когнитивных функций, равноценное 4-7 годам старения.

Также эксперты установили, что длительное воздействие синего света, излучаемого компьютерами, смартфонами и другими устройствами, может ускорить процесс старения. В статье, которую опубликовал журнал Aging and Mechanisms of Disease, говорится, что синий свет гаджетов может повредить клетки мозга и глаза.

Пятый фактор преждевременного старения – хронический стресс. Новое исследование Йельского университета показало, что длительный стресс действительно заставляет биологические часы двигаться быстрее.

Как подчеркнули ученые, поиск способов справиться со стрессовыми факторами имеет первостепенное значение для здорового старения.

Ранее курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки.

Также «Курсор» сообщал, чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника.