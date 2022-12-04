Врачи выяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин

Как оказалось, дело не в генетике, а в элементарных различиях — повадках и телосложении.

Ученые установили, что потеря веса у мужчин происходит гораздо быстрее по сравнению с похудением женщин. И причины в том, как мужчины себя ведут и как все вопринимают.

Об этом пишет DailyMail.

Эта тенденция сохраняется вне зависимости от того, какую диету они соблюдали. В ходе 49 исследований и анализа потери веса у представителей разных полов, выяснилось, что результат всегда оказывался в пользу мужчин, пусть даже незначительно.

Ученые объясняют это несколькими факторами. Во-первых, представители сильного пола, как правило, имеют больший процент мышечной массы и в целом весят больше, то есть даже сидя на диване в состоянии покоя мужчины потенциально сжигают больше калорий.

Во-вторых, женщины чаще задействованы в процессе приготовления пищи и имеют склонность пробовать еду в это время.

Также исследователи акцентируют внимание на том факте, что женщины больше склоны к перекусам и часто имеют “эмоциональную” связь с едой, например, заедает скуку и уныние сладким.

Как сообщал Курсор, новое исследование показало, что употребление большего количества флавонолов, антиоксидантов, содержащихся в вине, чае и многих овощах и фруктах, может замедлить скорость потери памяти.