Ученые разгадали тайну геоглифов Наски

Археологи из Университета Ямагата разработали новую теорию, которая может объяснить тайну геоглифов Наски.

Об этом сообщает El Debate.

Геоглифы Наски – группа геоглифов в почве пустыни Наска на юге Перу. Они были созданы археологической культурой Наска, отличной от предшествующей культуры Паракас, поселившейся в долине стока реки Рио-Гранде-де-Наска и в долине Ика.

Геоглифы создали путем выкапывания неглубоких траншей в земле и удаления красновато-коричневой гальки, покрытой оксидом железа, которая покрывает поверхность пустыни. Это обнажает светлую глину и известковую землю, которые контрастируют с окружающей поверхностью земли, открывая отчетливые узоры, которые видны только с неба.

Первое описание линий Наски сделал Педро Сьеса де Леон в своих «Хрониках Перу», опубликованных в 1553 году, где он описывает их как указатели троп в пустыне. Только в 20 веке масштабы геоглифов были раскрыты всему миру, что привело к открытию около 358 известных геоглифов на сегодняшний день.

В последние годы археологи из Университета Ямагата проводили полевое исследование этих геоглифов с помощью аэрофотосъемки высокого разрешения и дронов. Исследователи убеждены, что они использовались в качестве древней формы общения в пустыне Наска.

Линейные шрифты были нужны для перемещения из одной долины в другую, а рельефные (с изображением животных, птиц и различных фигур), как правило, рисовали на склонах вдоль древних троп. В связи с этим исследователи предполагают, что фигурами обозначены пути сообщения между поселениями.

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