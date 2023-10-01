Найдены останки одного из "самых гигантских" динозавров в истории

По словам исследователей, при жизни это древнее животное могло достигать более 24 метров в длину и более 9 метров в высоту.

В испанском муниципалитете Морелья ученые во время раскопок обнаружили останки ранее неизвестного крупного динозавра, который населял нашу планету около 122 миллионов лет назад.

Об этом сообщает "Зоологический журнал Линнеевского общества".

Исследователи назвали новый вид Garumbatitan morellensis, он входит в группу зауроподов, которые известны своими громадными размерами, в частности длинной шеей, хвостом, массивными ногами и маленькой головой.

Описание нового вида основано на останках как минимум трех "фантастических экземпляров", которые были найдены на этом месте. Палеонтолог Педро Мочо, который возглавил исследование, отметил, что ученые обнаружили позвонки, бедренную кость, а также две почти целые и сочлененные ступни, что является редкостью в геологических записях.

Эксперты рассказали, что при жизни это древнее животное могло достигать более 24 метров в длину и более 9 метров в высоту. Этот динозавр, возможно, был одним из самых крупных в истории.

"Курсор" писал ранее, что исследователи во время раскопок в Таиланде обнаружили уникальную находку - скелет нового вида динозавров, который мог населять нашу планету в позднем Юрском периоде (ориентировочно 145-163 млн лет назад).

Еще мы писали, что в Португалии мужчина посреди заднего двора собственного дома нашел останки, которые принадлежат огромному динозавру. Теперь их исследуют эксперты.

Напомним, что в Бразилии нашли хорошо сохранившуюся окаменелость хищника в возрасте 265 млн лет, который жил еще до динозавров.