Ученые нашли останки хищника, жившего еще до динозавров

По словам ученых, это существо "выглядело корявым и, должно быть, вызывало настоящий страх у всего, что попадалось ему на пути".

В Бразилии нашли хорошо сохранившуюся окаменелость хищника в возрасте 265 млн лет, который жил еще до динозавров.

Об этом сообщает IFLScience.

В частности, удалось найти череп, ребра и кости рук, принадлежащие Pampaphoneus. Речь идет о хищнике самого высокого уровня, который жил перед катастрофическими событиями, приведщими к вымиранию 86% видов животных на нашей земле.

Pampaphoneus является представителем группы диноцефалов, которая обитала на суше. Само название имеет греческое происхождение от слова "ужасающая голова", что обусловлено толстыми черепными костями, характерными для этой группы.

Окаменелости этой группы ученые документировали в Азии, Южной Африке и Южной Америке. Новое открытие сделали в породах средней перми, в районе, где кости встречаются не так часто. Оно очень важно для расширения наших знаний об этом животном.

В связи с задержками, обусловленными пандемией коронавируса, на очистку и изучение окаменелости ушло более трех лет. По словам ученых, это животное достигало 3 метров в длину и весило около 400 килограммов.

"Это животное выглядело корявым и, должно быть, вызывало настоящий страх у всего, что попадалось ему на пути. Его открытие является ключом к получению представления о структуре сообществ наземных экосистем незадолго до крупнейшего массового вымирания всех времен. Впечатляющая находка, демонстрирующая глобальное значение летописи окаменелостей Бразилии", – рассказали ученые.

Также "Курсор" сообщал, что на британском острове обнаружили останки нового вида динозавров.