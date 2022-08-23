В США копы приехали на вызов от обезьяны

Капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила в «911», офицеры полиции добросовестно прибыли в зоопарк «по вызову».

Обезьяна-капуцин по кличке Рут, живущая в зоопарке города Эль-Пасо-де-Роблес в штате Калифорния, нашла телефон и позвонила по номеру «911». Об этом сообщается на официальной странице в Facebook офиса шерифа полиции округа Сан-Луис-Обиспо.

Отмечается, что звонок в офисе шерифа раздался вечером в субботу, 20 августа, однако сразу прервался. После этого диспетчеры перезвонили по определившемуся номеру, но не получили никакого ответа. Тогда на место выслали офицеров, чтобы они разобрались в ситуации.

Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался. Как оказалось, ложный вызов поступил от местного примата, которая и до этого воровала телефоны.

«Судя по всему, Рут взяла сотовый телефон зоопарка из тележки для гольфа, которая используется для передвижения по территории зоопарка площадью 40 акров. Нам сказали, что обезьяны-капуцины очень любознательны, хватают все и вся и просто начинают нажимать на кнопки. И это то, что сделала Рут — просто так получилось, что это была правильная комбинация цифр, чтобы позвонить нам», — объяснили в полиции.

Ранее Курсор писал о том, что группа экспертов из Университета Глазго и Университета Аалто решили проверить, какие телепередачи предпочитают смотреть обезьяны. Во время экспериментов удалось выяснить, что приматы предпочитают смотреть программы о морских животных.

Как оказалось, им очень нравится смотреть документальные фильмы о морских обитателях, а также слушать звуки дождя или шум автомобилей.

Также наш сайт сообщал, что ученые раскрыли удивительный секрет анатомии панд. У панды или бамбукового медведя на передних лапах имеется необычное образование, которое получило название «шестой палец».

Это образование представляет собой видоизмененную сесамовидную кость конечности животного. Ученые дали ей название радиальный сесамоид.