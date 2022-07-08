Ученые выяснили забавный факт об обезьянах

Ученые призывают не делать поспешных выводов о том, что обезьяны больше любят музыку, чем кино. Чтобы утверждать это, нужно собрать больше данных, отмечают зоологи.

Группа экспертов из Университета Глазго и Университета Аалто решили проверить, какие телепередачи предпочитают смотреть обезьяны. Во время экспериментов удалось выяснить, что приматы предпочитают смотреть программы о морских животных.

Новое исследование описывает сайт Университета Глазго.

В рамках опыта зоологи установили в вольере с тремя обезьянами небольшой «кинотеатр». В тоннелях из дерева и пластика разместили экраны. Специальные инфракрасные датчики реагировали в ответ на движения приматов, запуская ролики.

Обезьяны быстро освоили новое устройство и стали пользоваться им, как телевизором. Как оказалось, им очень нравилось смотреть документальные фильмы о морских обитателях, а также слушать звуки дождя или шум автомобилей.

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Кроме того, наш сайт сообщал, что ученые раскрыли удивительный секрет анатомии панд. У панды или бамбукового медведя на передних лапах имеется необычное образование, которое получило название «шестой палец». Это образование представляет собой видоизмененную сесамовидную кость конечности животного. Ученые дали ей название радиальный сесамоид.

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