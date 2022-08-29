NASA показало, как выглядит солнечное затмение на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало проход спутников Марса, Фобоса и Деймоса, мимо Солнца.

Соответствующие видео опубликованы на Youtube-канале NASA.

Небольшие небесные тела перекрывают звезду лишь частично — и эта картинка отдаленно похожа на вращающийся глаз.

Затмение на Марсе удалось снять с помощью марсоходов Оpportunity, Curiosity и Perseverance.

Опубликованные видео могут напугать неподготовленного зрителя. Дело в том, что небольшие месяцы Марса не могут заслонить Солнце полностью – они лишь частично перекрывают его.

Это похоже на глаз с плавающим зрачком, а учитывая неидеальную форму спутников, зрелище становится вообще психоделическим.

Ранее Курсор писал, что Perseverance нашел на поверхности Марса чужеродный объект. Несколько дней назад марсоход НАСА Perseverance передал на Землю новые фотографии Марса. На одном из них отчетливо виден инопланетный объект, не характерный для красной планеты.

Курсор также сообщал, что британский физик рассказал, когда люди смогут переселиться на Марс. Британский физик Брайан Кокс считает, что Илон Маск ошибся и ему не удастся отправить первых людей на Марс уже в 2029 году. По его мнению, это произойдет лет на 10 позже.

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса. Так, вертолет Ingenuity снял новую поездку.

Новые кадры были сделаны во время уже 28 полета аппарата. Примечательно, что на новых фото можно увидеть следы марсохода Perseverance, который проезжал там ранее.