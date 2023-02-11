В Иерусалиме нашли древний аналог украшения Pandora, которому 1600 лет

Находку обнаружила 18-летняя Халель Фейдман, которая принимала участие в работах на добровольных началах, сообщает City of David Ancient Jerusalem в Facebook.

«Я высыпала землю в сито и начала промывать материал, который привезли с раскопок в Городе Давида. А потом я увидела что-то блестящее в углу сита. Я сразу подошла к археологу, и он подтвердил, что я нашла золотую бусину. Все мы были очень взволнованы», — сообщила девушка.

Дальнейшее изучение дало понять, что находка изготовлена ​​из чистого золота, а ее возраст — не менее 1600 лет. Такую работу мог изготовить только очень опытный мастер, поскольку соединить между собой отдельные крошечные шарики золота довольно сложно.

Доктор Амир Голани из Управления древностей Израиля подтвердил сложность изготовления найденной бусины. По его словам, мастеру надо было понимать все о материале и его свойствах, держать контроль над нагревом.

«Такую бусину может изготовить только профессиональный мастер, и это еще одна причина, по которой эта находка имеет большую ценность», — отметил Голани.

По его словам, за всю свою карьеру ему удавалось находить золотые украшения такой древности всего несколько раз.

Золотая бусина похожа на фрагмент более крупного украшения, такого как ожерелье или браслет, которые могли носить только «очень богатые люди», утверждает ученый.

Технология изготовления бусины пришла из Месопотамии — это украшение могло попасть в Иерусалим через торговлю или даже могло быть семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение.

Как сообщалось, во время строительства линии метро в Риме был найден редкий и изысканный кусок золотого стекла.

Еще сообщалось, что на территории древней Месопотамии, в современном Ираке, ученые нашли руины древней «столовой» и кухню, в которой сохранились остатки еды.