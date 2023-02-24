Назван фрукт, который спасет печень от действия алкоголя

Медики напоминают, что частое употребление алкоголя наносит серьезный вред вашей печени. При этом употребление в пищу определенных фруктов может помочь уменьшить вред от спиртного.

Об этом сообщается в исследовании National Libraty of Medicine.

Ученые из Школы традиционной китайской медицины заявляют, что антиоксидант нарингин может защитить от вызванного алкоголем стеатоза печени, уменьшая окислительный стресс.

Стеатоз — это накопление жира в клетках печени. Хотя это первая стадия жировой болезни печени, употребление грейпфрута, содержащего нарингин, может «повысить устойчивость к окислительному стрессу и воспалению».

Для исследования группа ученых вырастила «трансгенных рыбок данио» с «экспрессией eGFP, специфичной для печени». Данио подвергали воздействию двухпроцентного этанола (чистого спирта) в течение 32 часов, чтобы «установить модель ALD».

Чтобы установить эффект, команда изучила, какие были «морфологические изменения в форме печени», а также фиксировали любые гистологические изменения и уровни свободных радикалов, связанные с окислительным стрессом. В результате установили, что лечение нарингином уменьшает алкогольный стеатоз печени, который зависел от дозы.

Ученые отмечают, что их открытие свидетельствует о том, что нарингин может ингибировать вызванный алкоголем стеатоз и повреждение печени за счет ослабления накопления липидов и уменьшения окислительного стресса и апоптоза.

Фонд борьбы с гепатитами Новой Зеландии указал, что цитрусовые, такие как грейпфрут, «стимулируют печень» и потому их полезно добавлять в рацион всем без исключения.

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