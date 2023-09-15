Назван напиток, который эффективно защищает от инсультов и камней в почках

При регулярном употреблении этот сок поможет укрепить иммунитет и избежать ряда проблем со здоровьем.

Диетологи рекомендуют включать в свой рацион натуральный апельсиновый сок. Этот напиток позитивно сказывается на иммунитете,а также защищает от целого рядапроблем со здоровьем.

Риски инсульта у тех, кто регулярно употребляет этот напиток в разы снижены. Исследования показывают, что употребление апельсинового сока снижает риск ишемического инсульта на 22% у мужчин и на 19% у женщин, заявляет диетолог Лорен Манакер.

Уменьшает воспаление в организме. Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что взрослые без ожирения с повышенным сердечно-сосудистым риском, получавшие 500 мл апельсинового сока в течение 12 недель, имели меньший уровень воспаления в конце исследования, чем те, кто получал такое же порцию напитка плацебо.

Помогает контролировать вес. Люди, регулярно употребляющие апельсиновый сок, могут быть менее подвержены ожирению. Главное не добавлять в напиток сахар, говорит эксперт.

Помимо этого, научно доказано, что употребление апельсинового сока помогает предотвратить образование камней в почках. Исследование, опубликованное в Клиническом журнале Американского общества нефрологии, оценивающее почти 200 000 участников, показало, что употребление кофе, чая, пива, вина и апельсинового сока связано с меньшим риском развития камней в почках.

Помогает снизить уровень холестерина. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, люди, употреблявшие 236 мл неконцентрированного апельсинового сока в течение трех недель, наблюдали снижение "плохого" холестерина.

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