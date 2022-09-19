Назван первый симптом Омикрона ВА.5, который встречается у 60 процентов заразившихся

Раннее выявление и своевременное начало лечения заболевших вирусом Омикрон являются крайне важными в снижении показателей инфицирования населения, поэтому нужно знать первые симптомы заболевания.

Штамм Омикрон ВА.5 на данный момент доминирует во многих странах, растет число заразившихся данных подвидом Covid.

Британский профессор Тим Спектор выявил преобладающий симптом, который встречается у большинства пациентов, сообщает Express.

Две трети заболевших подвирусом ВА.5 штамма Covid жалуются на боль в горле.

«Преобладающим симптомом по-прежнему остается боль в горле. У двух третей больных сначала болит горло, а уже за этим начинается головная боль, заложенность носа, сухой кашель и насморк», – отметил медик.

Кроме этих признаков, национальная служба здоровья Великобритании перечислила дополнительные симптомы Омикрона ВА.5:

высокая температура;

потеря аппетита;

непрерывный кашель;

сбивчивое дыхание;

боли в мышцах;

усталость;

диарея.

Врачи предупреждают, что большинство симптомов похожи на признаки гриппа и вирусных инфекций, это осложняет раннюю диагностику Covid-19.

«Помимо раннего определения ключевых симптомов Covid-19, существует только одно мощнейшее оружие, которое вы можете добавить в свой арсенал. Это бустерная доза вакцины», – отмечает профессор Спектор.

Профессор медицины пояснил, что укрепление иммунной защиты сейчас крайне важно, поскольку осенью ожидается рост инфицирования вирусом Covid.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтяне начнут получать новые вакцины против COVID-19. Ожидается, что они поступят в больницы уже к концу сентября.

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