Ученые рассказали, влияет ли вакцина против COVID-19 на эрекцию

Эксперты выяснили, связана ли вакцинация против SARS-CoV-2 с повышением риска эректильной дисфункции у мужчин.

Новые вакцины считаются специалистами эффективными и безопасными, но среди некоторых мужчин царит страх, что прививка может привести к импотенции.

Об этом сообщает Andrologia.

Для исследования ученые воспользовались анонимно опрошенными взрослыми американцами, которые отвечали на 16 вопросов из специального опросника на платформе Amazon Mechanical Turk (MTurk). Респонденты были 45 лет и старше, идентифицировали себя мужчинами без эректильной дисфункции, диагностированной врачом.

Помимо этого, они поделились данными о прошлых диагнозах COVID-19, истории вакцинации и текущей эректильной функции. Примерно 47% привились против COVID-19 от Pfizer, 38,3% – Moderna и около 14% – Janssen.

Изучение предоставленной информации показало, что повышенный риск эректильной дисфункции не связан с вакцинацией против коронавируса. Статистические показатели эректильной функции не отличались у вакцинированных и невакцинированных участников. Авторы исследования надеются, что их работа поможет принимать решения касаемо иммунизации общественного здравоохранения.

Ранее мы рассказывали, что вакцины от COVID-19 повышают риск возникновения опасного заболевания. Так, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) признали, что прививка увеличивает вероятность миокардита – воспаления сердечной мышцы, из-за которого может возникнуть тромб, сердечный приступ или инсульт.

Также «Курсор» сообщал о том, что израильтяне начнут получать новые вакцины против COVID-19. Ожидается, что они поступят в больницы уже к концу сентября.

Помимо этого, эксперты установили, что промывание носа снижает риск госпитализации при COVID-19 в 8 раз. Как и чем это правильно делать – узнайте в нашем материале.