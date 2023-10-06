Назван популярный напиток, который приводит к раку кишечника

Алкогольные напитки медики единогласно называют одними из самых вредных в ире. Спиртное может стать причиной развития целого ряда заболеваний. А недавнее исследование подтвердило, что употребление алкоголя тесно связано с развитием рака кишечника.

Об этом пишет Express.

Рак кишечника начинается, когда раковые клетки начинают неуправляемо размножаться в области толстой кишки. Точные причины развития этой формы рака пока остаются неясными.

Однако исследования показали, что существует ряд факторов, которые могут увеличить вероятность его возникновения. Недавнее исследование демонстрирует, что потребление алкоголя значительно повышает риски развития рака кишечника.

Исследование, опубликованное в журнале Jama, установило, что алкогольные напитки способствуют формированию раковых клеток в кишечнике.

Сколько алкоголя следует избегать? В частности, ученые обнаружили, что употребление четырех или более алкогольных напитков в неделю сопряжено с увеличенным риском развития рака кишечника.

Предыдущие исследования также выявили повышенный риск рака кишечника у тех, кто употребляет даже одну порцию алкоголя в день, включая даже легкие алкогольные напитки.

Кроме того, исследование показало, что уровень риска возрастает с увеличением употребляемого количества алкоголя, и для мужчин этот риск выше, чем для женщин.

Вышеуказанный факт может быть обусловлен различным метаболизмом алкоголя у мужчин и женщин.

В дополнение, исследование, представленное в Европейском исследовании рака и питания (EPIC), показало четкую связь между потреблением более 30 граммов алкоголя в день и развитием рака кишечника.

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