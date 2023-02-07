Названа главная ошибка при лечении кашля

Кашель может быть вызван не только простудными или вирусными заболеваниями, но и болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также, что совершенно неожиданно, желудочно-кишечного тракта. Даже под самым легким покашливанием может скрываться развивающаяся хроническая болезнь.

Об этом сообщает glamour.

Чтобы избавиться от кашля, нужно определить и вылечить патологию, которая его вызвала. Поэтому самой распространенной и роковой ошибкой при лечении кашля врач-терапевт Александра Кожевникова назвала самолечение, которое устраняет только поверхностные симптомы.

Доктор пояснила, что обычные простуды люди привыкли переносить без больничного, на ногах, а с кашлем борются препаратами, разрекламированными друзьями или знакомыми.

Но опасность как раз скрыта в том, что кашель далеко не всегда является внешним признаком обычной дыхательной инфекции. Если под кашлем скрывается сложная болезнь, то важно, чтобы доктор это установил как можно раньше. Не зря кашель называют одним из самых частых симптомов рака легких.

Ошибка самолечения также в том, что люди нередко уменьшают дозу лекарства, что приводит к более медленному выздоровлению с опасностью перехода в хроническую форму, или превышают ее, подвергая свой организм повышенной опасности.

Поэтому даже небольшой кашель, который многим из нас кажется безобидным на фоне сезона вирусов и простуд, лучше лечить под наблюдением врача.

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