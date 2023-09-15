Названа специя, которая омолодит ваш организм

Ее рекомендуют врачи добавлять в каждое блюдо.

Добавляя паприку в свои блюда, мы не просто наслаждаемся ее вкусом, но и получаем богатое содержание витаминов. Эта специя действительно очень полезна для организма и способна омолодить его.

Об этом пишет "WebMD".

Вообще первоначально паприку, как и большинство специй, которые были до нас завезены из Южной Америки, использовали не только в кулинарии, но и в медицине.

Дело в том, что высушенный стручковый перец слабопекущих сортов сохраняет все витамины и органические вещества. Их концентрация в сухом овоще значительно выше, достаточно одной щепки паприки, чтобы получить пользу двух перцев.

Польза паприки для здоровья:

Витамин А – помогает формировать иммунитет, отвечает за здоровье волос кожи и ногтей. Этот витамин очень полезен для беременных женщин, поскольку отвечает за формирование плода.

Витамины группы В – положительно влияют на ЦНС, снижая уровень стресса. Способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии, оказывают положительное влияние на активность мозга и способствуют омоложению кожи на уровне клеток.

Витамин С – это мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и мутации клеток. Также способствует ускорению заживления ран, участвует в формировании иммунитета. Витамин С является основой для построения новых клеток костной ткани и предотвращает образование тромбов.

Витамин Е – помогает омоложению организма, ведь выполняет антиоксидантную роль, поглощая свободные радикалы – молекулы, которые образуются в организме, когда мы подвергаемся воздействию табачного дыма или радиации.

Витамин РР – нормализует кровообращение и предотвращает образование тромбов. Более того, он регулирует деятельность нервной системы и положительно влияет на процессы пищеварения.

Еще мы писали о популярной специи, которая улучшает память и убережет от болезни Альцгеймера.