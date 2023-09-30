Названа ягода, которая улучшает память и предотвращает деменцию

Эксперты по здоровому питанию советуют почаще включать в свой рацион клюкву. Эта ягода поможет улучшить память и снизить риск развития деменции.

Британские исследователи провели анализ воздействия клюквы на организм людей в возрасте от 50 до 80 лет, учитывая растущую тревожность по поводу увеличения числа случаев деменции с возрастом. Поскольку на сегодняшний день не существует эффективных лекарств для лечения этого заболевания, важно искать способы снижения рисков его развития и облегчения его симптомов.

В ходе исследования 60 человек участвовали в течение 12 недель, принимая участие в регулярном потреблении сублимированного клюквенного порошка в объеме, эквивалентном 100 г свежей ягоды, в то время как другая половина участников принимала плацебо.

Результаты показали, что употребление клюквы способствовало улучшению памяти, нормализации активности нейронов и улучшению кровоснабжения мозга. Кроме того, у группы, потреблявшей клюкву, наблюдалось снижение уровня вредного холестерина, что снижает риск развития атеросклероза.

Ученые отмечают, что положительные изменения стали заметными только после трех месяцев употребления клюквы.

Тем не менее, стоит отметить, что существуют некоторые случаи, когда употребление клюквы следует ограничивать или воздерживаться от него:

При назначении лекарств, уменьшающих свертываемость крови (например, варфарина), так как клюква может усилить их действие, повышая риск кровотечения. С продуктами, содержащими высокие концентрации щавелевой кислоты (например, щавель, шпинат, томаты, петрушка, свекла), так как клюква может усилить выведение солей оксалата с мочой, что может способствовать образованию камней у пациентов с мочекаменной болезнью. При наличии гастрита с повышенной секреторной активностью и обострении язвенной болезни, которые могут поражать не только желудок, но и двенадцатиперстную кишку. Если у вас есть индивидуальная непереносимость клюквы, что может вызвать аллергическую реакцию.

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