Названо растение, которое следует посадить на Марсе первым

Американские биологи рассказали про сельскохозяйственные культуры, которые можно будет выращивать во время колонизации Марса.

Основатель компании SpaceX Илон Маск намерен колонизировать Марс и построить на планете целый город. Но для того, чтобы идея была реализована, нужно решить множество инженерных задач.

Американские биологи в ходе исследования выяснили, какие сельскохозяйственные культуры можно будет выращивать на Красной планете, если туда заселяться люди, и что нужно посадить в первую очередь.

Об этом сообщает издание Sciencealert.

Эксперты выяснили, что первой культурой точно будет не картофель, хотя в фильме «Марсианин» главный герой сумел выжить на Красной планете именно благодаря выращиванию этого овоща.

Ученые говорят, что обилие песка и пыли в марсианской почве, а также отсутствие органики и полезных бактерий, делают невозможным выращивание многих сельскохозяйственных растений. Но на Марсе все же может прижиться люцерна посевная. Это растение, как правило, используют для корма крупного рогатого скота, а также для переработки в травяную суку, сенаж и силос.

Специалисты предлагают использовать люцерну на Марсе в качестве удобрения для повышения плодородности почвы. После нее на Красной планете можно будет вырастить и редис, и салат, и репу, которым не нужно много воды. Но без создания технологий для орошения все равно сложно будет обойтись.

«Курсор» писал ранее, из чего состоит воздух на Марсе и что произойдет, если человек снимет скафандр и вдохнет его.