Названо три породы собак, которые приносят удачу своим хозяевам

Собаки — верные и любящие домашние питомцы, которые способны не только доставлять удовольствие своим хозяевам, но и приносить им удачу.

В разных культурах существует множество примет, связанных с определенными породами собак, которые считаются символами благополучия и счастья.

Подробнее о том, какие породы способны принести удачу людям, информирует сайт uaportal.

Одной из таких пород является щенок японской породы Акита-ину. По народным поверьям, эти собаки помогают сохранять богатство и здоровье своего хозяина, а также защищают дом от негативной энергии. Кроме того, они считаются символами изобилия и успеха.

Другая порода, связанная с приметами, — это Белоснежка (West Highland White Terrier). По поверьям, эти собаки приносят удачу в бизнесе и финансах, а также помогают сохранить гармонию в доме. Они также известны своей энергичностью и настойчивостью, что помогает им добиваться поставленных целей.

Также существует поверье о породе Басенджи. Считается, что эти собаки помогают сохранять мир и гармонию в семье и защищают дом от негативных воздействий. Они символизируют чистоту и духовность.

Независимо от выбранной породы, собаки всегда будут преданными и любящими домашними питомцами, способными принести радость и здоровье своим хозяевам. Поэтому выбирайте породу, которая вам ближе по духу, и ухаживайте за своим питомцем с любовью и заботой, чтобы он мог приносить вам радость и удачу.

Ранее «Курсор» информировал, что названа самая умная порода собак. В исследовании, занявшем шесть лет, приняли участие более тысячи собак 13 различных пород, которые зарекомендовали себя как самые умные компаньоны человека.

Напоминаем, что ученые рассказали, как собаки реагируют на волчий вой. Ученые стремятся больше узнать о тонкой связи наших питомцев и их далеких родственников — волков. В новом экстраординарном исследовании они сосредоточились на понимании родственных связей.