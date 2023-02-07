Ученые рассказали, как собаки реагируют на волчий вой

Исследователи сосредоточилось на том, как наши домашние питомцы реагируют на зов далеких предков.

Ученые стремятся больше узнать о тонкой связи наших питомцев и их далеких родственников — волков. В новом экстраординарном исследовании они сосредоточились на понимании родственных связей.

Об этом сообщает портал Sci Tech Daily.

Так, ученые кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) сосредоточились на понимании таких вопросов как: есть ли собаки, которые более склонны отвечать воем? Находятся ли они генетически ближе к волкам? Чтобы ответить на эти вопросы ученые решили изучить реакцию собак на волчий вой в зависимости от породы, возраст и пола.

В своем стремлении разгадать тайну собачьего воя ученые приблизились к пониманию того, почему одни породы более склонны к вою, чем другие, и связано ли это каким-либо образом с их генетической близостью с волками.

Чтобы ответить на эти вопросы ученые отобрали 68 животных — чистокровных домашних собак. Затем им воспроизвели записи волчьего воя и наблюдали за их реакцией. Тесты проводились в поведенческой лаборатории. Исследователи также использовали генетическое сходство разных пород с волками в качестве одной из мер сравнения.

По словам авторов исследования, они обнаружили, что породы, которые генетически более близки к волкам, так называемые «древние породы», более склонны отвечать на «зов предков» собственным воем. С другой стороны ученые обнаружили, что более современные породы, которые на генетическом древе находятся дальше от волков, чаще реагировали на «зов предков» лаем, а не воем.

Исследователи предполагают, что со временем вой у собак утратил свою функциональность — причиной тому послужило изменение социальной среды. Ученые полагают, что именно это является объяснением тому, почему собаки не используют вой в адекватных ситуациях.

Как сообщал Курсор, финские ученые провели эксперименты с участием тысячи собак 13 пород. Лучше всего с когнитивными и поведенческими тестами справились бельгийские овчарки малинуа.

Курсор писал ранее, что ученые в рамках нового исследования установили, что владельцы собак, которые много гуляют, имеют хорошее самочувствие в сравнении с теми, у кого нет домашних любимцев.