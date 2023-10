Названы 5 лучших пищевых привычек, которые замедляют старение

Об этом пишет ресурс Eat This, Not That.

Эксперты назвали пять правил питания, которые помогут вам продлить молодость.

Достаточное количество клетчатки в рационе.

Ваша дневная диета должна включать достаточное количество пищевых волокон, так как они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, гипертонии и даже рака. Клетчатка помогает снизить окислительный стресс и воспалительные процессы, которые часто возникают с возрастом.

Употребление большого количества белка.

Тело начинает потерю мышечной массы после 30 лет, и этот процесс усиливается после 60 лет. Поэтому важно увеличить употребление белка. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка в сочетании с тренировками силового характера помогает сохранить здоровую мышечную массу. Выбирайте нежирные источники белка, такие как птица, яйца, орехи и греческий йогурт.

Включение в рацион здоровых жиров.

Риск сердечных заболеваний может возрасти уже в возрасте от 45 до 55 лет. Для профилактики включайте здоровые жиры в рацион, такие как омега-3 жирные кислоты. Прием омега-3 из рыбы, орехов, авокадо и некоторых масел может снизить риск развития ишемической болезни сердца и гипертонии.

Больше растительной пищи.

Исследования подтверждают, что включение большего количества растительной пищи в рацион замедляет процесс старения. Растительная диета снижает воспаление, способствует потере веса, стабилизирует уровень липидов, регулирует давление и помогает снизить уровень конечных продуктов гликации. Ультраобработанные продукты животного происхождения, такие как бекон и сосиски, лучше избегать, так как они могут быть связаны с болезнями сердца, ожирением, диабетом и гипертонией.

Избегайте ультраобработанных продуктов.

Чтобы замедлить процесс старения, выбирайте цельные продукты в их "природной" форме, такие как овощи, фрукты, необработанные продукты животного происхождения, цельные зерна, бобовые и орехи. Ультраобработанные продукты часто содержат избыточное количество сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и добавок, которые могут быть вредными для вашего здоровья.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.