Названы болезни, о которых свидетельствует потеря обоняния

Если человек перестает ощущать запахи, то у него может возникнуть ряд как бытовых проблем, так и проблем со здоровьем.

Аносмия — это состояние, при котором человек не может чувствовать запахи. Она может быть вызвана разными причинами, включая воспаление придаточных пазух носа, наличие полипов и инфекций дыхательных путей.

Подробнее об этом информирует сайт Naukawpolsce.

Хроническое воспаление придаточных пазух носа может привести к разрастанию полипов, что может вызвать аносмию и другие симптомы, такие как насморк, затрудненное дыхание через нос и головную боль. Больные с полипами носа могут также столкнуться с осложнениями, такими как нарушения сна и обструктивный синдром апноэ сна.

Также аносмия может ухудшить качество жизни пациента, затрагивая его аппетит, самооценку и социальные отношения. Например, люди с аносмией могут избегать близости, потому что они не могут чувствовать запахи тела и боятся, что это неприятно. Также аносмия может представлять серьезную угрозу в ситуациях, когда запах предупреждает об опасности, например, об утечке газа или задымлении. Поэтому важно не недооценивать это состояние и обращаться за медицинской помощью при появлении подозрительных симптомов.

Некоторые люди могут временно терять обоняние из-за инфекции SARS-CoV-2, однако длительные нарушения обоняния могут указывать на более серьезные заболевания, требующие медицинского вмешательства. Специалисты рекомендуют обращаться за помощью, если потеря обоняния длится более нескольких дней или сопровождается другими симптомами, такими как насморк, головная боль или затрудненное дыхание. В некоторых случаях потеря обоняния может быть временной и может быть лечена с помощью медикаментозной терапии.

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