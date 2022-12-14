Заложенность носа у детей: семь советов, как избавиться от недуга в домашних условиях

Как прочистить заложенный нос у малыша? Следуйте этим семи советам эксперта, чтобы избавиться от недуга в домашних условиях.

Дети, особенно младенцы, уязвимы к простуде, кашлю и гриппу. А в некоторых случаях это может вызвать заложенность носа. Это происходит, когда слишком много влаги вызывает отек тканей и кровеносных сосудов в носу. Из-за очень маленьких носовых ходов новорожденные более восприимчивы к нему. Даже небольшое количество воздуха, грудного молока или слизи может вызвать его. Итак, как прочистить заложенный нос?

Чтобы помочь вам вылечить заложенность носа у вашего ребенка, медпортал Health Shots связался с доктором Сантошем Кумаром, консультантом-педиатром и неонатологом больницы материнства, Банашанкари, Бангалор, чтобы поделиться некоторыми советами, которые могут помочь в лечении заложенности носа у детей.

Доктор Кумар говорит: «У младенцев довольно часто бывает насморк или заложенность носа. Хотя это распространено, это может вызвать дискомфорт».

Как прочистить заложенный нос?

Вот несколько советов, как очистить заложенный нос:

1. Теплая ванна, как было доказано, действительно помогает избавиться от заложенности носа.

2. Следите за регулярными кормлениями и вовремя меняйте мокрый подгузник.

3. Используйте несколько капель соленой воды, чтобы убрать заложенность.

4. Вы можете приобрести увлажнитель воздуха, чтобы воздух был влажным, чистым и пригодным для дыхания.

5. Массаж спинки носа, лба и скул может облегчить дискомфорт, вызванный заложенностью.

6. Убедитесь, что вокруг вас нет дыма, загрязняющих веществ и аллергенов, так как это может привести к тому, что ваш ребенок будет дышать плохим воздухом или раздражителями.

7. Паровая процедура может помочь им лучше дышать. Можно использовать пар от горячего душа в ванной.

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