Названы четыре страны, которые могут исчезнуть из-за таяния ледников

Зоны с самой высокой опасностью – это регионы, где есть немало крупных растущих ледниковых озер.

Таяние ледников грозит миллионам людей во всем мире из-за риска внезапных наводнений. Самыми опасными странами являются Индия, Пакистан, Перу и Китай – там много ледниковых озер, а население уязвимо к климатическим катастрофам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

Так, ученые отмечают, что из 215 000 ледников в мире половина может исчезнуть до конца этого века. Подобно тому, как теплая морская вода из глубин может растопить ледяные покровы снизу, так и талая вода, накапливающаяся под ледниками на суше, может ускорить процесс таяния.

Во впадинах, где накапливается такая вода, могут образовываться глубокие озера и реки с быстрым течением, уровень воды в которых будет подниматься и спадать в связи с непрерывной потерей льда. Около 15 миллионов человек живут ниже по течению ледникового озера, которое может повлечь за собой внезапное наводнение. Предсказать, что ледниковое озеро действительно выйдет из берегов, очень трудно.

Наводнения, связанные с прорывом ледниковых озер, проносятся через поселки, убивая на своем пути большое количество людей и уничтожая любую инфраструктуру. Разрушение от такого наводнения может протянуться более чем на 120 километров.

Согласно выводам ученых, зоны с самой высокой опасностью – это регионы, где есть немало крупных растущих ледниковых озер. Количество людей в регионе и их способность справиться с бедой является главным фактором риска.

Население высокогорных районов Азии является наиболее уязвимым, живя ближе всего к ледниковым озерам. Индия, а также Пакистан и Китай считаются странами, находящимися в самой большой опасности.

В Пакистане 2,1 миллиона человек живут в непосредственной близости от опасных ледниковых озер, это почти вдвое больше, чем в Китае. Однако в Китае ледниковые озера больше и многочисленнее, поэтому могут нанести больший ущерб инфраструктуре.

В последнее время «горячей точкой» для исследования потенциальных последствий увеличения ледниковых озер стали Гималаи. Исследователи также выделили горы Анды в Южной Америке. Поэтому Перу также входит в топ стран по опасности.

«Недостаток данных по Андам препятствует оценке фактического риска наводнения в регионе и срочно требует внимания, особенно учитывая, что в этом регионе находятся второй и третий по опасности бассейны», – отметили исследователи.

Как сообщал Курсор, специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов.

Также Курсор информировал о том, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.