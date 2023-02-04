Названы ежедневные привычки, которые вредят вашему сердцу: предупреждение кардиолога

Работа нашего сердца и его здоровья прямо зависит от нашего образа жизни и привычек. От некоторых из них стоит отказаться, чтобы ваше сердце как можно дольше оставалось молодым.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Нехватка физической активности негативно сказывается на работе большинства органов нашего организма. Она, в частности, может стать причиной тромбоза. Чтобы этого избежать приучите себя ежедневно больше двигаться или хотя бы гулять по вечерам.

Нездоровая пища приводит к дефицитным состояниям в организме, не хватает микроэлементов и витаминов. Потому фаст-фуд, чипсы, крекеры и прочие готовые перекусы лучше свести к минимуму. Эти продукты перенасыщены солью, неполезными жирами и могут вызвать болезни сердца и сосудов (например, инфаркты, инсульты).

Алкоголь и никотин негативно сказываются на здоровье сердца и сосудов. Может развиться ишемическая болезнь сердца, потому желательно раз и навсегда избавиться от таких привычек.

Нарушение режима сна быстро «изнашивает» наше сердце. Есть десятки исследований и экспериментов, доказывающих важность полноценного отдыха для сердца. И потому врач советует не пренебрегать этим советом.

Стресс также может стать причиной развития болезней сердца. Сильные переживания вредят всему организму тем, что провоцируют выработку гормона кортизол. А он влияет на сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце работать быстрее.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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