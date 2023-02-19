Названы напитки, понижающие кислотность желудка

Есть определенные напитки от кислотности, которые улучшают пищеварение, если вы употребляете их регулярно.
В видео в Instagram диетолог и тренер по здоровому образу жизни Неха Ранглани предположила, что, чтобы успокоить кислотный рефлюкс, вам нужно помочь пище хорошо перевариваться. Этого можно добиться, улучшив выработку желудочной кислоты и исцелив клетки желудка. И эти напитки, которые она предложила, могут помочь в этом:
1. Огуречный сок
Употребление огуречного сока может быть действительно полезным для облегчения кислотного рефлюкса,потому что он очень питателен, так как обеспечивает ваш организм клетчаткой и водой, которые необходимы для лучшего пищеварения, и имеет низкий объем калорий.
2. Лимонная вода
Регулярное употребление воды с лимоном не только поможет вам сжечь жир, но и решит проблемы с пищеварением, такие как кислотность. Кроме того, лимонная вода обладает слабительными свойствами, которые могут помочь улучшить работу кишечника и вывести токсины из организма, поддерживая водный баланс.
3. Имбирная вода
Имбирь, также известный как адрак, является очень известным ингредиентом, который веками использовался для уменьшения кислотности и газов.
4. Кокосовая вода
Если вас раздражают постоянные проблемы с желудком, такие как боль, несварение и повышенная кислотность, то регулярное употребление кокосовой воды может оказать большую помощь.
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