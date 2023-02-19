Названы напитки, понижающие кислотность желудка

Эти напитки от кислотности могут дать вам мгновенное облегчение. Если употреблять их регулярно, они могут улучшить пищеварение.

Есть определенные напитки от кислотности, которые улучшают пищеварение, если вы употребляете их регулярно.

В видео в Instagram диетолог и тренер по здоровому образу жизни Неха Ранглани предположила, что, чтобы успокоить кислотный рефлюкс, вам нужно помочь пище хорошо перевариваться. Этого можно добиться, улучшив выработку желудочной кислоты и исцелив клетки желудка. И эти напитки, которые она предложила, могут помочь в этом:

1. Огуречный сок

Употребление огуречного сока может быть действительно полезным для облегчения кислотного рефлюкса,потому что он очень питателен, так как обеспечивает ваш организм клетчаткой и водой, которые необходимы для лучшего пищеварения, и имеет низкий объем калорий.

2. Лимонная вода

Регулярное употребление воды с лимоном не только поможет вам сжечь жир, но и решит проблемы с пищеварением, такие как кислотность. Кроме того, лимонная вода обладает слабительными свойствами, которые могут помочь улучшить работу кишечника и вывести токсины из организма, поддерживая водный баланс.

3. Имбирная вода

Имбирь, также известный как адрак, является очень известным ингредиентом, который веками использовался для уменьшения кислотности и газов.

4. Кокосовая вода

Если вас раздражают постоянные проблемы с желудком, такие как боль, несварение и повышенная кислотность, то регулярное употребление кокосовой воды может оказать большую помощь.

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