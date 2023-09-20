Названы популярные напитки, которые помогают похудеть и ускорить метаболизм

От скорости метаболизма во многом зависит не только наша фигура, но и самочувствие.

Если метаболизм работает правильно, человек чувствует себя бодрым, он более активен и менее склонен к лишнему весу. Наладить обмен веществ, по словам врачей, помогает правильное питание, физическая активность и несколько плезнейших напитков. Их эксперты рекомендуют включать в свой рацион ежедневно.

Об этом пишет Health Shots.

Зеленый чай считается лучшим напитком для тех, кто пытается похудеть. Он содержит катехины, являющиеся антиоксидантами, ускоряющими обмен веществ. Всего две чашки этого напитка в день помогут ускорить метаболизм и быстрее сбрасывать вес.

Лимонная вода - это вкусный тонизирующий напиток, который помогает улучшить обмен веществ и поддержать процессы детоксикации в организме. Для его приготовления просто добавьте пару ломтиков лимона в чистую воду.

Имбирный чай может слегка повышать температуру тела и, со своей стороны, ускорять обмен веществ. Его не стоит пить в жару, зато перед сном такой напиток поможет вам расслабиться, а вашему организму - быстрее сжигать лишний жир.

Яблочный уксус - это еще одно прекрасное средство для похудения, но употреблять напитки с таким ингредиентом стоит только, если у вас нет проблем с органами ЖКТ. Для приготовления полезного напитка смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и пейте перед едой. Это может помочь ускорить сжигание жира и снизить аппетит.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

Еще мы писали, что инструктор по фитнесу Джо Джонсон пролил свет на потенциал белого картофеля в процессе похудения. Оказывается, что этот универсальный корнеплод может стать «секретным оружием» в вашем путешествии по избавлению от лишнего веса.