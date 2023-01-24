Названы продукты, избавляющие от неприятного запаха изо рта

Ученые выяснили, что употребление йогурта и других ферментированных продуктов может устранить неприятный запах изо рта.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Неприятный запах изо рта свойственен 25% людей и является третьей по частоте причиной обращения к стоматологу после кариеса и заболеваний десен. В рамках нового исследования специалисты из Китая установили, что пробиотические бактерии в йогурте, хлебе на закваске и мисо супе могут решить эту проблему.

По словам ученых, происходящие из бактерий полости рта соединения возникают вследствие смешивания бактерий и остатков пищи. Они связаны с плохой гигиеной полости рта.

Типичные рекомендации в этой ситуации ‒ полоскание рта, жевательная резинка или чистка языка. Однако ученые полагают, что пробиотические бактерии ‒ потенциально более простая альтернатива для лечения неприятного запаха изо рта.

Проведенные эксперименты показали, что показатели индекса запаха изо рта существенно ниже среди принимающих пробиотики, чем наоборот. Любопытно, что не были зафиксированы существенные различия в баллах налета на языке или индексе зубного налета между теми, кто ел пробиотики, и теми, кто этого не делал.

Исследователи утверждают, что пробиотики могут ингибировать расщепление аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, что останавливает образование побочных продуктов с неприятным запахом. Одновременно с этим исследователи предупреждают, что эти результаты получены в результате исследований с небольшим размером выборки, а некоторые данные являются неполными.

Ряд пробиотиков, такие как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria, могут облегчать неприятный запах изо рта за счет кратковременного снижения уровня концентрации летучих соединений серы. Однако они не оказывают существенного влияния на основные причины неприятного запаха изо рта ‒ зубной налет и необходимость очищать язык.

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