Названы продукты, которые нужно ограничить, чтобы снизить риск деменции

Здоровое питание снижает риск деменции за счет того, что нормализует кровообращение и снижает риски развития возрастных проблем.

Чтобы снизить риск развития деменции в зрелом возрасте эксперты советуют поддерживать мозговую активность (читать, решать задачи или кроссворды), придерживаться распорядка дня и питаться правильно с обилием полезных продуктов.

Об этом пишет британский кардиологический фонд.

Медики считают, что здоровое питание может почти вдвое снизить риск развития деменции. Обилие растительной пищи и исключение из рациона вредных продуктов помогает улучшить кровообращение, укрепить сосуды и сердечную мышцу, при проблемах с которыми риски развития деменции растут.

Эксперты составили список продуктов, которые следует существенно ограничить, чтобы уменьшить риск деменции у человека в возрасте.

Что касается жареного и фаст-фуда, организация говорит, что их следует употреблять не чаще одного раза в неделю. Не чаще 1-2 раз в неделю специалисты советуют есть красное мясо творог.

Выпечку и сладости следует употреблять не чаще трех раз в неделю. Сливочное масло является пятым продуктом, который следует сократить. Максимальное количество продукта, которое можно себе позволить каждый день, - это чайная ложка без горки.

Специалисты рекомендуют людям в возрасте добавить в свой рацион больше овощей и зелени, фруктов и ягод, бобовых и орехов. Важно не переедать и придерживаться графика питания.

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