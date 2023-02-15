Названы продукты. которые омолаживают кожу и препятствуют возникновению морщин

С помощью пищи можно заметно улучшить состояние кожи — придать ей красивый и ровный оттенок, а также придать эластичности и гладкости.

Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Бушля в Instagram .

Ферментированные продукты.К ферментированным продуктам нутрициолог отнесла квашеную капусту, комбучу, уксус и соевый соус. Ферментация — это превращение одного пищевого продукта в другой под влиянием микробов. В процессе ферментации полезные бактерии «уничтожают» сахар и крахмал, вместо этого создавая молочную кислоту. А молочная кислота в свою очередь обогащает продукты ферментами, витаминами, Омега-3 жирными кислотами и полезными пробиотиками. Они положительно влияют на пищеварение, что и улучшает состояние кожи.

Авокадо содержит витамин Е, напрямую влияющий на состояние кожи. Также в авокадо много олеиновой кислоты, которая снимает воспаление и полезна для сердца за счет снижения артериального давления и холестерина.

Чеснок может прекрасно улучшить состояние из-за высокого содержания серы (MSM). Она повышает гибкость тканей, способствует восстановлению поврежденной кожи и обеспечивает сохранение коллагена.

Также чеснок богат таким веществом, как алицин и обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Оливки и оливковое масло содержат большое количество насыщенных жиров, антиоксидантов и витамина Е — положительно влияют на состояние кожи. К тому же в натуральном оливковом масле, имеющем насыщенный зеленый оттенок, содержится хлорофилл и биофлавоноиды.

Брокколи и другие виды капусты обычно содержат индол-3 карбинол, который улучшает детокс печени и тем самым улучшает состояние кожи. Также брокколи в своем составе содержит много витамина А, С, Е.

Эти витамины защищают кожу от инфекций, УФ-повреждений, повышают эластичность и предотвращают появление морщин.

Морепродукты и жирные сорта рыбы являются отличным источником жирных кислот и Омеги-3, которые так необходимы коже для процесса регенерации и восстановления волокон коллагена. Кроме того, морепродукты улучшают кровообращение, борясь с атеросклерозом, что благоприятно сказывается на состоянии кожи, улучшает ее цвет и увлажненность. А цинк в морепродуктах предотвращает появление акне.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.