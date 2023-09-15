Названы продукты, которые помогает эффективно очищать печень от токсинов

Продукты с эффектом антиоксидантов помогут печени быстрее выводить токсины и уберечь клетки этого органа от повреждений.

Печень сама является органом, выводящим из организма соединения вредных веществ. Но если последних накапливается слишком много, функции печени могут нарушиться и тогда ей стоит "помочь" сбалансированной диетой с включением в нее наиболее полезных для этого органа продуктов.

Медики советуют регулярно употреблять в пищу некоторые продукты.

Свекла отличается содержанием большого количества полезных для печени железа, кальция, витаминов группы B и антиоксидантов (в частности, бета-каротина, предшественника витамина А). Обязательно ешьте свеклу, если в вашем меню присутствует жирное мясо, сдают советы специалисты.

Чеснок богат витаминами C и B6, а также селеном — это один из лучших защитников печени. Даже в небольшом количестве чеснок стимулирует действие ферментов печени, способствующих выведению токсинов. Кроме того, потребление чеснока уменьшает содержание перегружаемого холестерина печень.

Цитрусовые – одни из лучших источников витамина C и антиоксидантов, под действием которых улучшаются фильтрующие функции печени и ускоряется выведение токсинов из организма.

Зеленый чай защищает печень от вредного воздействия алкогольных напитков. Но здесь важно не переусердствовать, говорят врачи. 2-3 чашек в день будет достаточно.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.