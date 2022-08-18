Названы продукты, которые провоцируют аллергию

Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, то врачи рекомендуют избегать употребления определенных продуктов, в том числе проверять их в перечне ингредиентов на упаковках.

Врачи назвали продукты, с которыми нужно быть крайне осторожными людям, склонным к аллергии. Неприятную реакцию могут вызвать разные продукты и чаще всего список для каждого человека свой. Однако врачи систематизировали эту информацию, предложив своеобразный антирейтинг продуктов.

Список представлен на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В него входят восемь наиболее аллергенных продуктов, которые встречаются в 90% индивидуальных случаев:

рыбы;

арахис;

молоко;

яйца;

орехи;

моллюски (креветки, раки, крабы и другие);

пшеница;

соя.

Недавно к этому списку добавлен кунжут, который часто вызывает аллергию у детей.

Реакция на пищевые продукты у детей чаще всего проходит по мере взросления. Обычно дети не переносят арахис, молоко, орехи и яйца.

Взрослые чаще всего испытывают аллергию на орехи, арахис, моллюски и рыбу.

Для выявления аллергена, врачи проводят специальные пробы. Важно правильно определить источник негативной реакции организма, поскольку в самых тяжелых случаях аллергии может случиться анафилактический шок, когда потребуется немедленная медицинская помощь.

Самый безопасный способ победить аллергию – исключить опасные для вашего организма продукты, а в составе готовых продуктов всегда проверять их состав, перечисленный на упаковке.

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