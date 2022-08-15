Исследование показало, что может увеличить продолжительность жизни аж на 10 лет

Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни и правильное питание помогают людям прожить более длинную жизнь. Сократить годы жизни могут малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярных медосмотров, злоупотребление алкоголем и курение, а также негативное влияние окружающей среды на организм. Новое исследование доказало, что если правильно питаться, то можно прожить дольше.

Об этом пишет grodno24.

Ученые говорят: чем раньше человек начнет питаться правильно, тем на большее количество лет он сможет увеличить продолжительность своей жизни. Так, молодые люди, которые будут придерживаться этого правила всю жизнь, смогут прожить на 10 лет дольше, а если начать вносить изменения в среднем возрасте – на 6-7 лет.

В ходе исследования ученые изучили большое количество научных работ, касающихся поиска связи межу питанием и здоровьем человека. Они определили, что ожидаемая продолжительность жизни меняется зависимо от продуктов, которые регулярно ест человек. Потребление цельнозерновых продуктов, свежих овощей и фруктов, орехов, бобовых, рыбы, яиц и молочной продукции увеличивали показатель, а потребление красного мяса, высокообработанных продуктов, сладких газированных напитков снижали его.

На основе имеющейся информации была создана здоровая диета для достижения долголетия. Она включала в себя увеличение потребления бобовых, таких как фасоль, горох, чечевица, коричневого риса, овса и ячменя, орехов, а также сокращение потребления красного и обработанного мяса.

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