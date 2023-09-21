Названы продукты, которые ускоряют рост волос и борются с их выпадением

Включение этих богатых цинком продуктов в свой рацион не только принесет пользу вашим волосам, но и улучшит общее состояние здоровья.

Цинк — жизненно важный минерал, который часто недооценивают, но он имеет решающее значение для создания более густых и здоровых волос. Этот микроэлемент играет ключевую роль в укреплении волосяных фолликулов, уменьшении выпадения волос и регулировании выработки масла кожи головы, что приводит к созданию более здоровой среды для роста волос. Чтобы волосы оставались сильными и объемными, важно включать в свой ежедневный рацион достаточное количество цинка.

Дерматолог Ринки Капур назвала порталу HealthShots девять лучших продуктов, богатых цинком, которые могут ускорить рост волос и бороться с их выпадением:

1. Устрицы. Устрицы с высоким содержанием цинка регулируют выработку кожного сала, сохраняя кожу головы увлажненной и предотвращая сухость. Они также содержат кальций, железо и жирные кислоты омега-3, которые полезны для роста волос.

2. Шпинат. Этот зеленый листовой овощ содержит цинк, железо, витамины А и С, а также фолиевую кислоту, которые поддерживают белки волос и предотвращают их повреждение.

3. Семена тыквы. Среди различных семян семена тыквы выделяются как богатый источник цинка, который имеет решающее значение для производства кератина, основы прядей волос. Они также обеспечивают витамин Е и противовоспалительные свойства для здоровья волос.

4. Чечевица. Чечевица, насыщенная фолиевой кислотой, цинком и белком, питает кожу головы и способствует выработке коллагена, способствуя здоровому росту волос.

5. Йогурт. Йогурт с высоким содержанием пробиотиков и цинка способствует восстановлению и регенерации тканей волос, сохраняя при этом здоровье кишечника для оптимального усвоения питательных веществ.

6. Орехи. Миндаль и кешью содержат цинк и полезные жиры, которые способствуют росту и восстановлению волосковых клеток, в результате чего волосы становятся более яркими и густыми.

7. Яйца. Яйца, богатые белком, цинком и биотином, поддерживают здоровье волосяных фолликулов, улучшают кровообращение в коже головы и обеспечивают необходимые питательные вещества для роста волос.

8. Темный шоколад. Обогащенный минералами, такими как железо, цинк и медь, темный шоколад улучшает кровообращение кожи головы, способствуя более быстрому росту и толщине волос, а его антиоксиданты укрепляют иммунитет.

9. Нут. Нут с высоким содержанием белка, цинка и марганца уменьшает выпадение волос, укрепляет волосы и стимулирует их рост, а витамин А предотвращает появление перхоти.

Включение этих богатых цинком продуктов в свой рацион не только принесет пользу вашим волосам, но и улучшит общее состояние здоровья. Поддержание сбалансированной диеты является ключом к достижению и поддержанию здорового роста волос.