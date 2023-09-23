Названы пять продуктов на завтрак, которые провоцируют воспаления в организме

Многим известно, что от качества завтрака зависит наше самочувствие и продуктивность в течение дня. Потому для утренней трапезы эксперты советуют выбирать легкие и полезные, но при этом питательные продукты. Теперь же специалисты составили список продуктов, которые категорически не стоит есть по утрам.
Об этом сообщает EatThis, NotThat!
Сухие завтраки - главный враг фигуры и хорошего самочувствия. Они содержат содержание простых углеводов и добавленных сахаров и могут повышать уровень сахара в крови. Вместо них лучше выбирайте каши с большим содержанием клетчатки и белка, чтобы предотвратить колебания уровня сахара в крови и помочь организму усвоить углеводы.
Белый хлеб и другая выпечка, которая готовится из белой муки, быстро усваивается и может привести к ощущению голода через час-два. Белая рафинированная мука связана с повышением уровня воспаления в организме.
Бутерброды с сыром или колбасой содержат насыщенный жир, который может способствовать повышению уровня холестерина и воспалению, а также трансжиры, которые негативно сказываются на работе внутренних органов и могут стать причиной развития опасных болезней.
Кофе с сиропом также лучше не пить на завтрак. Сам по себе кофе полезен, а вот сахар - отличная питательная среда для бактерий, он повышает уровень воспалений.
Яичница с беконом содержит много жиров - растительное масло и жирный бекон при одновременном употреблении плохо перевариваются и нарушают пищеварение. Вместо яичницы лучше сделать омлет с курицей и овощами. Он будет гораздо более полезен для организма.
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.