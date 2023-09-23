Названы пять продуктов на завтрак, которые провоцируют воспаления в организме

Такие продукты могут повысить уровень холестерина и сахара в крови и негативно отразиться на вашем самочувствии.

Многим известно, что от качества завтрака зависит наше самочувствие и продуктивность в течение дня. Потому для утренней трапезы эксперты советуют выбирать легкие и полезные, но при этом питательные продукты. Теперь же специалисты составили список продуктов, которые категорически не стоит есть по утрам.

Об этом сообщает EatThis, NotThat! Сухие завтраки - главный враг фигуры и хорошего самочувствия. Они содержат содержание простых углеводов и добавленных сахаров и могут повышать уровень сахара в крови. Вместо них лучше выбирайте каши с большим содержанием клетчатки и белка, чтобы предотвратить колебания уровня сахара в крови и помочь организму усвоить углеводы. Белый хлеб и другая выпечка, которая готовится из белой муки, быстро усваивается и может привести к ощущению голода через час-два. Белая рафинированная мука связана с повышением уровня воспаления в организме.