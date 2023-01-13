Названы ранние признаки развития рассеянного склероза

Страшный недуг, часто заканчивающийся тяжелой инвалидностью, может сигнализировать о своем появлении с самого начала.

Очень важно обращать внимание на любые, даже малейшие изменения в своем организме. Некоторые из них могут сигнализировать о развитии рассеянного склероза.

Об этом в комментарии порталу Glamour сказала врач-невролог Эмилия Волкова.

По ее словам, болезненные ощущения в мышцах, быстрая утомляемость, частые позывы сходить в туалет, онемение и паралич конечностей должны насторожить человека.

Кроме этого, о проявлении рассеянного склероза может говорить ухудшение умственных способностей, забывчивость, боль в глазах и падение зрения, а также трудности с произвольными движениями.

«Нельзя пускать все эти симптомы на самотек. Ведь чем раньше обнаружена болезнь, тем больше остается шансов на спасение», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, врач рассказал о нарушениях здоровья, которые могут проявляться зевотой: это эпилепсия, опухоль мозга, сердечная недостаточность, гипотиреоз, рассеянный склероз.

Медики обращают особое внимание, что зевание может даже говорить о том, что недавно человек перенес инсульт. А в «тихой форме» инсульты часто проходят незамеченными, однако врачу необходимо сообщить об этом и пройти соответствующий курс лечения. Поэтому будьте бдительны и внимательны к сигналам своего организма.

По мнению врачей, зевание случается при синдроме обструктивного апноэ. Это заболевание связано с остановками дыхания во сне и крайне негативно влияет на состояние головного мозга из-за недостаточного снабжения его кислородом.

Также Курсор писал о том, что боковой амиотрофический склероз — это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое пока не поддается лечению. Накопление нежелательных белков начинается на ранних стадиях нейродегенеративного заболевания. Утилизация этих отходов происходит во время сна, а значит, ключ нужно искать именно там.