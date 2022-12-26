Названы самые интересные археологические открытия-2022

В 2022 году исследователям удалось обнаружить дверь в «потусторонний мир», корабль Кука и часть Вавилонской башни.

2022 год стал поистине щедрым на археологические находки и открытия мирового масштаба.

О самых интересных из них в своем материале рассказывает портал Hromadske.

Археологи и ученые воспроизвели лицо египетской женщины, жившей в VII веке до нашей эры

Ученые с помощью криминалистических технологий воспроизвели вид Шеп-эн-Исиды — женщины, жившей в Древнем Египте в VII веке до нашей эры. Мумия хранится с 1820 г. в библиотеке аббатства в Санкт-Галлене (Швейцария).

Археологи нашли свидетельство того, что люди современного анатомического типа жили на территории Европы еще 54 тысяч лет назад

Археологи обнаружили во французском гроте Мандрен культурные слои с неандертальскими орудиями, между которыми был один слой с более развитой каменной индустрией.

Морфологический анализ отысканных зубов показал, что около 54 тысяч лет назад в бассейне реки Рона уже жили люди современного анатомического типа. Ранее самым древним памятником Европы, где нашли останки кроманьонцев, считалась болгарская пещера Бачо-Киро, куда древние люди пришли 45-43 тысяч лет назад.

Археологи после 22 лет поисков нашли затонувший корабль капитана Джеймса Кука

После 22 лет поисков совместная экспедиция американских и австралийских археологов обнаружила затонувший корабль путешественника и первооткрывателя капитана Джеймса Кука.

Археологи обнаружили в одной из гробниц Египта дверь в «потусторонний мир»

Группа египтологов обнаружила редкую гробницу Древнего Царства с фальшивыми дверями, якобы символически ведущими в потусторонний мир, Дуат.

Археологи предположительно нашли часть Вавилонской башни

Во время раскопок в районе Вавилонской башни археологи встретили, вероятно, часть этой легендарной башни.

Речь идет о необычном кирпиче. Считается, что именно этот кирпич заказал король Навуходоносор II. Возможно, именно он был ответственен за строительство Вавилонской башни.

Археологи нашли высеченную на камне сюжетную сцену возрастом 11 тысяч лет с изображением держащегося за пенис мужчины.

Археологи во время раскопок на юго-востоке Турции обнаружили высеченное на камне объемное изображение мужчины, держащегося за пенис и окруженного леопардами. Возраст скульптуры был оценен в 11 тысяч лет.

Археологи нашли в Амазонии древнейшие пирамиды и города

Долгое время в научном сообществе считалось, что только одна из великих цивилизаций доколумбовой Америки развивалась в тропических лесах и дошла до урбанизма — речь идет об империи майя. Эту культуру называли исключительной, но в последнее время стало ясно, что майя, начиная примерно с 1000 года до нашей эры, стали менять ландшафт вокруг себя: разделяли сельскохозяйственные области и города.

Такие открытия заставили ученых внимательнее посмотреть и на Амазонию, ранее считавшуюся исключительно сельскохозяйственным регионом без крупных городов и сложной государственной структуры.

Археологи впервые показали 15-тонный якорь и бронзовые шпили затонувшего «Титаника»

С момента аварии прошло более 110 лет, и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось снять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

Археологи в Ирландии обнаружили огромную крепость, которой более 3000 лет

Археолог Майкл Гиббонс нашел большую крепость бронзового века на известняковом столе, окруженном сезонными озерами в ирландской Голуэе.

Крепость датируется периодом между 800 и 1200 годами до н. э. и уникальна тем, что в ней использовались деревья, которые могли высыхать и наполняться водой в зависимости от погоды и времени года.

Археологи нашли в ОАЭ постройки старше 8 тысяч лет

Археологи из Департамента культуры и туризма Абу-Даби нашли остатки старинных зданий старше 8500 лет. Это древнейшие из известных в Объединенных Арабских Эмиратах построек.

Археологи нашли останки, вероятно, крупнейшего хищника в Европе

Археологи на острове Уайт обнаружили останки огромного двуногого хищника, который может быть самым большим тероподом, найденным на континенте.

Во Франции археологи обнаружили уникальные захоронения возрастом более 4 тысяч лет

Во Франции во время раскопок перед строительством жилья в Сен-Женье-де-Фонтеде на юге страны обнаружили протоисторическое поселение, построенное в период неолита и заселенное в бронзовый век. Археологи нашли следы почти 180 построек: траншеи с частоколом, подвалы для хранения и полуподземные печи или силосы.

Как сообщал Курсор, археологи обнаружили двери древнего дворца в Ираке.

Ранее Курсор писал, что в Египте обнаружили древнейшую в мире карту звездного неба.