Названы самые распространенные заболевания у домашних кошек

Полученные данные могут помочь ветеринарам и владельцам хвостатых питомцев лучше прогнозировать возникновение заболеваний у своих любимцев и предотвращать их.

Блохи, глисты и даже диабет — все это состояния, которые могут прийти на ум, когда речь заходит о заболеваниях у кошек. Новое исследование выявило полный список наиболее распространенных заболеваний у кошек, основанный на ветеринарных записях более миллиона домашних животных в Великобритании.

Полученные данные помогут лучше прогнозировать заболевания домашних животных, что может помочь с своевременным и эффективным лечением, сообщает Daily Mail.

Заболевания десен возглавляют список наиболее распространенных заболеваний, за ними следуют ожирение, отросшие ногти и заражение блохами. Команда собрала данные из случайной выборки из 18 249 кошек из исследуемой популяции из 1 255 130 кошек в Великобритании. Из этой выборки наиболее распространенными породами были британская короткошерстная (3,01%), рэгдолл (1,82%) и бенгальская (1,22%). Среди других распространенных пород были мейн-куны (0,93%), персидские (0,73%) и сиамские (0,68%).

В ходе исследования ученые намеревались понять наиболее распространенные заболевания домашних кошек и то, как они варьируются в зависимости от возраста и пола животного. Оценка их ветеринарных записей показала, что в среднем у кошек диагностируют одно заболевание каждый год, хотя коты и кошки старшего возраста чаще страдают от нескольких заболеваний.

Заболевания десен (15,23%) возглавляют список наиболее распространенных заболеваний, за ними следуют ожирение (11,58%), общие стоматологические заболевания (9,23%), отросшие ногти (5,23%), заражение блохами (5,07%) и шумы в сердце (4,44%). Другие состояния в списке лидеров включали анорексию (1,74%), конъюнктивит (1,65%) и цистит (1,11%).

Тем не менее, у кошек мужского и женского пола были разные риски для 14 из 30 наиболее распространенных заболеваний. Было обнаружено, что женские особи подвержены более высокому риску послеоперационных осложнений, страдают от чрезмерного ухода, гиперчувствительности к укусам блох, гипертиреоза и отросших ногтей.

Между тем, кошки-самцы чаще страдали заболеваниями десен, от травм в результате дорожно-транспортных происшествий и кошачьих укусов, шумами в сердце, хромотой, ожирением, абсцессами.

Возраст также, по-видимому, играет ключевую роль в риске различных осложнений. Кошки моложе восьми лет более склонны к травмам от укусов, дорожно-транспортных происшествий, заражению блохами, и послеоперационным осложнениям. Напротив, пожилые кошки (старше восьми лет) имели более высокий риск развития других состояний, включая хромоту, цистит и шумы в сердце.

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