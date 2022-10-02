Названы семь способов нестандартного использования микроволновки

Практически все люди используют микроволновую печь только для разогрева еды.

Микроволновая печь стала незаменимым атрибутом большинства кухонь. Практически все ее используют только для разогрева еды.

А разве область применения на этом заканчивается? Портал PixelInform приводит семь способов применения микроволновки, которые могут удивить.

Засахаренный мед

Если мед начинает сахариться, многие сразу ищут варианты, как восстановить его структуру. Самый популярный способ – это водяная баня, однако в этом случае придется потратить немало времени. Проще использовать микроволновку.

Для этого достаточно поставить мед в микроволновку на одну минуту. Если результат неудовлетворителен, можно перемешать мед и снова отправить его в СВЧ. Время напрямую зависит от мощности печи и количества меда.

Лук без слез

Когда приходится резать лук, на глазах сразу появляются слезы и жжение. Избавиться от этого неприятного эффекта можно следующим способом: поставить лук на 15 секунд в микроволновку. Благодаря этому перечисленные отрицательные свойства останутся в прошлом. Этот приём следует всегда использовать, если необходимо нарезать большое количество лука. При этом следует следить за временем, если передержать ее в печи ничего хорошего не будет.

Очищение чеснока

Чистка чеснока редко вызывает вопросы или сложности, однако этот процесс можно упростить, если отправить зубчики на 15-30 секунд в микроволновку. После остывания его будет проще очистить, потому что кожура начнет легко отслаиваться.

Дезинфекция губок и досок

Кухонные губки и доски – это питомники бактерий. Специалисты даже проводили исследования, четко показавшие, что на поверхности кухонных губок и досок больше микробов, чем на крышке унитаза. Избавиться от микробов можно методом термической обработки. Можно обдать губки и доски крутым кипятком. Однако проще отправить эти кухонные предметы в микроволновку на несколько минут. При высоких температурах должны погибнуть все опасные бактерии и микробы.

Просушивание чипсов

Если оставить упаковку с открытыми чипсами, они начнут быстро впитывать в себя влагу, из-за чего испортится вкус и аромат. Есть простое решение: нужно пересыпать чипсы в емкость и поставить в микроволновку. Из-за воздействия высоких температур чипсы просохнут и станут хрустящими.

Восстановление аромата приправ

Если нарушить технологию хранения приправ, они быстро утратят свои вкусовые качества и аромат. Это происходит из-за влаги, которую накапливают разные приправы. Как правило, многие хозяйки просто выбрасывают специи. Но, решить подобную неприятность с помощью микроволновки не составляет никакого труда.

Получение больше сока из цитрусовых

Свежий лимонный или апельсиновый сок можно назвать одним из самых полезных. Однако выжать сок в большинстве случаев – это проблема, если нет специального комбайна. Чтобы цитрусовые выделяли больше сока, их следует предварительно нагреть в микроволновке. В этом случае можно получить гораздо больше полезного сока.

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