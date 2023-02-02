Названы три продукта, которые помогут улучшить здоровье кишечника и пищеварение

Супы полезны всем, а во время похудения первых блюда просто необходимы.

Эксперты назвали три продукта, из которых стоит варить первые блюда, чтобы улучшить работу кишечника.

Об этом пишет She finds.

Фасоль – первый в списке и главный продукт, который должен оказаться в вашем рационе. Фасоль наполнена клетчаткой и белком. Первый компонент обязателен, ведь способствует пищеварению. Пригодится консервированная альтернатива, которая быстрее готовится и хранит в себе полезные элементы. Ищите на баночке отметку «без добавления соли», чтобы уберечь организм от задержки жидкости, советуют эксперты.

Кукуруза станет отличным дополнением для вашего супа или рагу. Несмотря на большое количество углеводов, она содержит полезные элементы, которые нужны вашему телу зимой. В составе также много клетчатки. Еще с лета стоит заморозить пакетик кукурузы для супа или рагу и дополнять блюдо пользой и сладким вкусом.

Кабачок незаменим в рационе благодаря содержанию особой клетчатки, которая называется «нерастворимой». Она станет открытием для людей, имеющих склонность к жидким стулам. Эксперт по питанию рекомендует нарезать тыкву кубиками, варить и добавлять в любимые блюда.

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